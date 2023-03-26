2023/03/26 | 00:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شاب ينتحر بالرصاص وهجوم مسلح يطال موظفاً في وزارة العدل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/26 | 00:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: شاب ينتحر بالرصاص وهجوم مسلح يطال موظفاً في وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: شاب ينتحر بالرصاص وهجوم مسلح يطال موظفاً في وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).