2023/03/26 | 00:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | التظاهرات الرافضة لسانت ليغو على أسوار المنطقة الخضراء | الحصاد الاخباري 2023/3/25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | التظاهرات الرافضة لسانت ليغو على أسوار المنطقة الخضراء | الحصاد الاخباري 2023/3/25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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