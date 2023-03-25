إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بنابلس

2023/03/26 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل السبت، اندلاع مواجهات في كُفر قلّيل جنوبي نابلس، بين عدد من الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي.

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