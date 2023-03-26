جدول أعمال جلسةالبرلمان اليوم الأحد

2023/03/26 | 00:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة اليوم الأحد.

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