2023/03/26 | 01:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة كردية: جلسة البرلمان ستعقد اليوم وكركوك تم الاتفاق عليها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة كردية: جلسة البرلمان ستعقد اليوم وكركوك تم الاتفاق عليها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة كردية: جلسة البرلمان ستعقد اليوم وكركوك تم الاتفاق عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).