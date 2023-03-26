2023/03/26 | 01:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



نواب يرفضون دخول جلسة البرلمان ويرددون: “كلا كلا سانت ليغو” المركز الخبري الوطني.

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