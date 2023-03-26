2023/03/26 | 01:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجه الحلبوسي والمندلاوي الى قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _ks0Mo6jyTs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجه الحلبوسي والمندلاوي الى قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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