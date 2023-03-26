"مؤامرة كبيرة".. صدمة إثر استبعاد ملاكمة جزائرية قبل نهائي بطولة العالم

2023/03/26 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُرِمَت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، من خوض نهائي وزن 66 كلغ في بطولة العالم المقامة في نيودلهي والذي كان مقررا الأحد، وذلك بسبب "عدم استيفاء معايير" الأهلية وفق الاتحاد الدولي للعبة.

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