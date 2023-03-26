2023/03/26 | 02:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



توجه الحلبوسي والمندلاوي الى قاعة مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. توجه الحلبوسي والمندلاوي الى قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. توجه الحلبوسي والمندلاوي الى قاعة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).