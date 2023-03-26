دهوك يلحق بالمتأهلين لثمن نهائي كأس العراق

2023/03/26 | 02:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل دهوك عقد المتأهلين للدور ثمن

النهائي من بطولة كأس العراق، بعد تغلبه

على مستضيفه القاسم بركلات الترجيح

بنتيجة (9-8).

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى

بتعادل الفريقين (1-1)، مساء اليوم السبت،

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