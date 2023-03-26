بايدن يوضح للكونغرس دوافع الغارات الأميركية في سوريا

2023/03/26 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، وذلك بعد هجمات أجراها الجيش الأميركي على ميليشيات موالية لإيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة آخرين بينهم خمسة جنود أميركيين.

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