مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف مساءً

2023/03/26 | 03:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم".

وكان من المقرر ان يعقد البرلمان جلسته أمس السبت، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات.

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