في أول اختبار بعد مونديال قطر.. المنتخب المغربي يفوز على البرازيل

2023/03/26 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح المنتخب المغربي لكرة القدم في أول اختبار له بعد المشاركة التاريخية في مونديال قطر 2022، بتحقيق الفوز على المنتخب البرازيلي 1-2 في مباراة ودية، السبت، على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

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