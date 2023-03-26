البرلمان العراقي يؤجّل جلسة للتصويت على قانون الانتخابات ومحتجون يهددون بالتصعيد

2023/03/26 | 03:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجّل مجلس النواب العراقي جلسة لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، فيما هدد محتجون بالتصعيد إذا مضى النواب في التصويت على المشروع الذي يقول منتقدوه إنه يتيح للكتل الكبيرة الهيمنة على البرلمان.

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