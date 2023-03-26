2023/03/26 | 03:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب أجل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم”.

التالي

منذ 3 ساعات

جدول أعمال جلسةالبرلمان اليوم الأحد

منذ 3 ساعات

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى فجر الأحد

منذ 4 ساعات

المالية النيابية: الموازنة لم تصلنا وعجزها مقلق للغاية

منذ 4 ساعات

الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمريكي في العراق

منذ 5 ساعات

ملف التلاعب بأسعار المواد الغذائية على طاولة البرلمان

منذ 5 ساعات

تحذير نيابي من هجرة شاملة جنوبية بسبب قساوة الجفاف

منذ 6 ساعات

الطاقة النيابية تكشف كواليس استضافة وزير الكهرباء

منذ 6 ساعات

بينها قضايا الفساد..



برلماني يطالب بدعم خطوات السوداني الإصلاحية

منذ 6 ساعات

البرلمان يُوجل انعقاد جلسته الى الساعة العاشرة والنصف

منذ 7 ساعات

المالية النيابية تكشف احتمالات إقرار قانون سلم الرواتب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف مساء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).