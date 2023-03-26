المغرب تحقق فوزاً تأريخياً على البرازيل

2023/03/26 | 05:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، إبهار العالم بفوزه 2-1 على البرازيل، الأحد، خلال لقاء جمعهما تجريبياً، في أول مباراة له منذ تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي.ووضع سفيان بوفال فريق المدرب وليد الركراكي في المقدمة بعد 29 من انطلاق المباراة، إثر هجمة مرتدة سريعة.[…]

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