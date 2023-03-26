200 ألف متظاهر في شوارع إسرائيل.. ووزير الدفاع يدعو لتجميد الإصلاحات القضائية

2023/03/26 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي في تل أبيب، السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.

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