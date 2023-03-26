مصرع 19 مهاجرا أفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة تونس

2023/03/26 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة حقوقية، الأحد، إن 19 مهاجرا على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس.

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