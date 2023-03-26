المغرب والبرازيل..

2023/03/26 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلّب المنتخب المغربي على نظيره البرازيلي، بهدفين لواحد، في مباراة ودّية جمعت المنتخبين، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

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