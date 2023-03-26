طيار أفغاني نفذ عشرات الغارات ضد طالبان مهدد بالترحيل من بريطانيا

2023/03/26 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير خاص أن طيارا أفغانيا نفذ عشرات الغارات ضد مسلحي حركة طالبان مهدد بالترحيل من المملكة المتحدة بعد أن كان قد وصل إليها بواسطة قارب صغير عبر مضيق المانش (القنال الإنكليزي).

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