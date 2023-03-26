ترامب يثير تفاعلا برأيه حول اتفاق السعودية وإيران

2023/03/26 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ورأيه بالاتفاق الذي توصلت له المملكة العربية السعودية وإيران في الصين.

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