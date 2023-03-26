النقد الدولى: عام 2023 سيكون عاما مليئا بالتحديات

2023/03/26 | 09:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

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