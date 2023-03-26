شرطة صلاح الدين تلقي القبض على 9 مطلوبين للقضاء

2023/03/26 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ألقت مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين القبض على ٩ مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.وبينت القيادة أن عملية إلقاء القبض تمت خلال الممارسات الأمنية التي تنفذها مفارز الشرطة في عموم اقضية المحافظة،كما تمكنت المفارز من ضبط عجلات، ودراجات نارية مخالفة لشروط السير لا تحمل أوراقا ثبوتية، وفي الأثناء تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين والمضبوطات.

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