خلال 24 ساعة.. ترامب يجدد تعهده بحل نزاع أوكرانيا

2023/03/26 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع حاشد لمؤيديه في مدينة واكو بولاية تكساس، على أنه بالذات الذي بدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال ترامب: "أنا بالذات أعطيت الأوكرانيين مئات ومئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات".

وأضاف ترامب أن سلفه، باراك أوباما، أرسل فقط "وسائد" إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.

وكرر الرئيس الأمريكي السابق مجددا، وعده بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2024.

وقال ترامب: "عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة".

ويشار إلى أن ترامب كان قد صرح في وقت سابق، بأنه سيحل النزاع في أوكرانيا في وقت قصير إذا أعيد انتخابه، لكنه لم يحدد أبدا كيف ينوي تحقيق ذلك.

المصدر: تاس

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