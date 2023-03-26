خلافات عائلية تودي بحياة امرأة شرقي بغداد (فيديو)

2023/03/26 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني اليوم الأحد، بمقتل امرأة على يد شخص بسبب خلافات عائلية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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