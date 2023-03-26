بـ4 مكونات فقط.. مشروب أخضر بسيط وغني بالفيتامينات والمعادن

2023/03/26 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت بـ"المشروب الأخضر"، أو "العصير الأخضر"؟ وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه يتألف من مجموعة من الخضار والفاكهة الخضراء معًا.

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