العراق يعلن توقعاته بشأن استيراد القمح بعد تخمين إنتاج هذا العام

2023/03/26 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وزارة الزراعة العراقية، استيراد 600 ألف إلى مليون طن من القمح هذا العام.





وذكر مسؤول في الوزارة في تصريح نقلته الوكالة الرسمية تابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يتوقع استيراد ما بين 600 ألف ومليون طن من القمح إذا بلغ موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ أربعة ملايين طن".





وكان وزير الزراعة العراقي عباس جبر قد قال في 14 آذار إن البلاد تتوقع أن يصل إنتاجها من القمح إلى أربعة ملايين طن لموسم 2022-2023.





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