انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لأكثر من النصف

2023/03/26 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5.423 ملايين برميل يوميا منخفضا بشكل طفيف بمقدار 4 الاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.423 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت متوسط 144 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 202 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 346 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.240 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 1.118 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمتوسط 483 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 244 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ متوسط 129 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 69 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا اوالاكوادور ".

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