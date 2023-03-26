وسط قيود صارمة.. تنظيم أول احتجاج مصرح به منذ سنوات بهونغ كونغ

2023/03/26 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم الأحد بمسيرة احتجاجية صغيرة في ظل قيود مشددة، في واحدة من أولى المظاهرات التي تتم الموافقة عليها منذ سن قانون شامل للأمن القومي في 2020.

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