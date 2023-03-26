2023/03/26 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، بإنضمام البلاد إلى اتفاقية “هلسنكي” لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “العراق اودع صك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ينظم الى اتفاقية ‘الأمم المتحدة للمياه’ المركز الخبري الوطني.

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