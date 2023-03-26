زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب تشيلي

2023/03/26 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأنه سجل هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر في تشيلي مساء السبت.ووقع مركز الزلزال على بعد 162 كيلومترا شمال مدينة كالاما التي يبلغ عدد سكانها نحو 143 ألف نسمة، وعلى عمق 80 كم تحت سطح الأرض.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع […]

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