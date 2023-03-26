اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه روسيا في الإطار الودي

2023/03/26 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخبنا الوطني نظيره الروسي، مساء اليوم الاحد، في مباراة دولية ودية.

وستقام المباراة في ملعب GAZPROM ARENA في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وسيسبق المباراة حفلاً استعراضياً يضم فعاليات راقصة وأيضاً بمشاركة أحد الفنانين هناك والذي يدعى راميل.

وتعد هذه المباراة هي الأولى من نوعها التي تقام في روسيا بعد مرور عام ونصف على العقوبات الدولية وحظر المباريات هناك نتيجة الحرب مع أوكرانيا.

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