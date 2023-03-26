إنخفاض ملحوظ بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

2023/03/26 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا سعر صرف بلغ 154,200 دينار لكل 100 دولار."

واضاف، أن "أسعار صرف الدولار انخفضت في محال الصيرفة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155,000 في حين بلغ سعر الشراء 153,500 لكل 100 دولار".

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