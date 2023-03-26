2023/03/26 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، وصول لجنة “تحقيقة" رفيعة الى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة واعضاء من الوكالات والدوائر الأمنية،وصلت اليوم الى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين للتحقيق في حادث مقتل أحد المواطنين".

وأشار البيان الى أن الحادث وقع "بعد مرور المواطن من نقطة امنية دون توقف في الساعة 2000 من يوم أمس السبت، لبيان الأسباب التي أدت الى مقتله والدوافع الحقيقية للحادث ".

وأوضح البيان أن "الاجهزة الأمنية المختصة ستعمل على احالة كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وتقديمه للعدالة".

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