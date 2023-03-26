2023/03/26 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في محافظة بابل.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لغرض القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والسيطرة على آفة المخدرات، نفذ الفوج الثالث (العقرب) التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة، عملية اعتقال لاثنين من المتهمين بمحافظة بابل".

وأضاف أنه "عملية القبض جاءت وفق احكام المادة 28 ق ع المخدرات"، مؤكدا "تسليمهم اصولياً الى جهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقرب يصطاد متهمين اثنين بتجارة المخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقرب يصطاد متهمين اثنين بتجارة المخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).