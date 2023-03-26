لجنة تحقيقية امنية تصل سامراء

2023/03/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، وصول لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة الى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، فيما اكدت أن اللجنة ستحقق في مقتل احد المواطنين.

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