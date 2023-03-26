2023/03/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأوضحت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، حقيقة وجود تعرض ارهابي ضمن قاطع النخيب على حدود محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح أمني بشأن حقيقة وجود تعرض إرهابي على قاطع النخيب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح أمني بشأن حقيقة وجود تعرض إرهابي على قاطع النخيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).