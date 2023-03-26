2023/03/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امناعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، القبض على عشرة متهمين بمواد قانونية مختلفة، فيما اشارت الى ضبط كمية من الاسلحة في قضاء المجر والقلعة وناحية السلام في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ10 متهمين للقضاء وضبط كمية من الاسلحة في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ10 متهمين للقضاء وضبط كمية من الاسلحة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).