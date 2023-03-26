لجنة تصل سامراء للتحقيق في حادث مقتل احد المواطنين بسيطرة

2023/03/26 | 10:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجهزة الأمنية المختصة ستعمل على إحالة كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وتقديمه للعدالة.

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