البنك المركزي يسحب إجازة مصرف وثلاث شركات للصرافة

2023/03/26 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، الأحد، سحب إجازة مصرف وثلاث شركات للصرافة.

وقال البنك المركزي في بيان، إن "مجلس إدارة البنك قرّر سحب إجازة مصرف واحد، وثلاث شركات صرافة، وإيقاف نشاط عدد آخر منها بسبب عدد من المخالفات".

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