بأسلحة فتاكة.. شاهد كيف يقصف الجيش الروسي أهدافه في أوكرانيا

2023/03/26 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 100 مجمع سكني في أوكرانيا في غضون 24 ساعة بالمدفعية والصواريخ والصواريخ بعيدة المدى.

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