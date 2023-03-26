مصافي الشمال تضيف وحدتين تكريريتين لمصفى حديثة

2023/03/26 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت شركة مصافي الشمال نهاية العام الحالي 2023 موعداً لإضافة وحدتين تكريريتين إلى مصفى حديثة.

وقال مدير قسم الدراسات والتخطيط في الشركة عبد الوهاب خلف لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصد نيوز"، إن مصفى حديثة يعد أحد المصافي التابعة للشركة، ويتألف حالياً من وحدتين انتاجيتين بطاقة 16 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن العمل يجري حالياً على إضافة وحدتين تكريريتين إضافيتين بطاقة 10 آلاف برميل يومياً لكل منهما، إذ بلغت نسبة الإنجاز بحدود 66 بالمئة ومن المؤمل اتمامهما نهاية العام الحالي.

وأشار خلف إلى توقيع عقد مع شركة (Honeywell uop) الأميركية لغرض إنجاز مرحلة (fast feed) ليتم بعدها مصادقة التصاميم الأولية والمباشرة بتوجيه الدعوات إلى الشركات العالمية لإضافة وحدات هدرجة وتحسين البنزين والأزمرة والوحدات الخدمية إلى المصفى.

من جانبه، قال الخبير في مجالي السلامة والطاقة صباح علو لـ”الصباح”: إن تطوير أي مرفق صناعي في مجال الطاقة، خاصة المصافي النفطية سيعطي العراق إمكانية سد الحاجة المحلية من المشتقات التي يستوردها والتي تثقل كاهل الموازنات وتقدر بـ 3.5 مليار دولار سنوياً.

وبين أن العمل يجري على استعادة انتاج مصفاة حديثة للمشتقات، وبالتالي تخفيف الضغط على بقية المصافي من حيث النقل والتعبئة، فضلاً عن سد الحاجة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع انتاج مصفاة كربلاء والبدء بمصفاة الفاو مما سيتيح للعراق الاكتفاء الذاتي ومن الممكن تصدير الفائض أيضاً.

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