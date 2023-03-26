واشنطن تجدد انتقاداتها للسياسة الخارجية الصينية

2023/03/26 | 11:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تجدد انتقادها للخارجية الصينية

تقدم وعودا زائفة.



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