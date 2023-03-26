لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة تصل سامراء

2023/03/26 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن لجنة تحقيقية وصلت إلى سامراء للتحقيق في حادث مقتل أحد المواطنين بعد مروره من سيطرة دون توقف.وذكر بيان للخلية تلقاه / المركز الخبري […]

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