2023/03/26 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

عبرت تركيا، اليوم الاحد، عن رغبتها في شراء مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت أنها تمتلك بدائل في حال لم تتوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في تصريحات صحافية: "بالطبع نريد شراء هذه المقاتلات وتحديث ما بحوزتنا، لكن في حال لم نتوصل إلى اتفاق نهائي حول الصفقة، فلدينا بدائل"، بحسب ما أفادت به وكالة "الاناضول".

وردا على سؤال بشأن لقاءات أجراها في الفترة الأخيرة مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، قال المسؤول التركي إنه أبلغهم بأن ربطهم مسألة مقاتلات "إف16" بملف عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يعد "خطأ منطقيا".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة: "قلت لهم إنكم بهذه الخطوة تقودون الحوار إلى طريق مسدود".

وأشار إلى أن احتمال انضمام السويد إلى "الناتو" لم ينته تماما، موضحا أن هذا الأمر مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم.

وفيما يتعلق بموافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو، أكد قالين إنها جاءت بسبب استجابة فنلندا لمطالب بلاده المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة الـ"إف 16" المتعثرة.. تركيا تلوح للجوء إلى "بدائل" عن أميركا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفقة الـ"إف 16" المتعثرة.. تركيا تلوح للجوء إلى "بدائل" عن أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).