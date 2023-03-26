كشف حقيقة تظاهرات نيويورك وارتباطها بدونالد ترامب

2023/03/26 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شهدت وسائل الاعلام الامريكية ومنصات التواصل الاجتماعي أمس السبت، نشر انباء عن خروج تظاهرات واسعة في مدينة نيويورك الامريكية دعما للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورفضا للأنباء التي تحدثت عن صدور قرارات اعتقال ومحاكمة بحقه.

تلك الانباء تم نفيها بحسب ما أوردت الاسوشيتد برس اليوم الاحد، حيث اكدت بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، أن "اعمال التظاهر التي وقعت امام مبنى المحكمة المركزي في المدينة الامريكية، لم تكن لدعم الرئيس السابق ترامب، لكنها خرجت لــ "دعم الجوكر"، بحسب وصفها.

وأوضحت أن "حقيقة التظاهرات كانت ضمن مشهد تمثيلي لجزء جديد من فيلم الجوكر المعروف، حيث ان التجمع كان لممثلين يطالبون بأطلاق سراح بطل الفلم الجوكر، الذي اعتقل خلال الجزء الأول"، بحسب وصفها.

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