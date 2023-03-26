2023/03/26 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

يخطط نادي ليفربول لتغييرات شاملة هذا الصيف، حيث أخبر يورغن كلوب أحد المدافعين أنه جزء من مجموعة ضخمة من 9 لاعبين، سيتم الاستغناء عنها.

ويعاني "الريدز" من موسم مخيب للآمال، حيث ابتعدوا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرجوا بطريقة مذلة من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

ونتيجة لذلك، فإن النادي مستعد للشروع في برنامج إعادة بناء كبير هذا الصيف.

ويتطلع كلوب إلى تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد يمتلكون مقومات عالمية افتقدها لاعبو خط الوسط في ليفربول هذا الموسم.

وتحقيقا لهذه الغاية، يعتبر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدفا رئيسا، على الرغم من أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المحتمل أن يكلف أكثر من 100 مليون يورو.

ولتحقيق التعاقدات المأمولة، على ليفربول التخلص من عدد كبير من اللاعبين، ووفقا لتقرير بريطاني أخير، فإن عدد الراحلين سيصل إلى 9 لاعبين.

وتم تأكيد رحيل ثلاثة خلال الصيف، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

قلوب الدفاع ريز وليامز ونات فيليبس وجويل ماتيب، سيكونون خارج النادي الصيف المقبل، وفقا لتقارير اعلامية.

الحارسان الإيرلندي كاومان كيليهر والإسباني أدريان سيودعان الريدز نهاية الموسم، حيث سيسعى النادي للتعاقد مع حارس بديل قوي.

وأخيرا لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يحالفه الحظ بالإصابات هذا الموسم، ولعب أقل من 15 دقيقة فقط.

المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطال 9 لاعبين.. تغييرات شاملة داخل ليفربول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطال 9 لاعبين.. تغييرات شاملة داخل ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).