الكويت.. حريق في بئر نفط ولا إصابات

2023/03/26 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان لشركة نفط الكويت، الأحد، إنها تتعامل مع "حريق محدود" في بئر شهد حادث تسرب نفطي في غرب الكويت يوم الاثنين الماضي.

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