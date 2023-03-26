لماذا يعتزم بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

2023/03/26 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش جيل دوجيرتي، الرئيسة السابقة لمكتب شبكة CNN في العاصمة الروسية، موسكو، التهديد الجديد للرئيس فلاديمير بوتين بنشر أسلحة نووية داخل بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا.

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