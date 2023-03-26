الكشف عن أجندات زيارة وفد كردستان لبغداد

2023/03/26 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إعطاء فرصة أكثر لإقليم كردستان، فيما كشف عن أجندات زيارة وفد الإقليم لبغداد.

وقالت النائب عن الاتحاد كوردو عمر إن “زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد تعدّ زيارة ودية لمناقشة ملفات النفط وحصة الإقليم من الموازنة العامة فضلا عن المادة من 140”.

وأضافت أن “كل ما كانت العلاقة بين حكومتي الاتحادية والإقليم قوية فإن ذلك ينعكس على المجتمعين العراقي والكردي”.

وأردفت قائلةً: نأمل من حكومة شياع السوداني أن تعطي فرصة أكثر إلى إقليم كردستان في ملفي النفط والموازنة إضافة المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها”.

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